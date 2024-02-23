В Иркутске появится новый сквер с пешеходным фонтаном

Новый сквер «Ирис» появится в Иркутске на бульваре Рябикова, 20А в этом году. Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», рассказали в мэрии.

Предусмотрены две игровые площадки для детей младшего и старшего возраста, тихое место для пенсионеров и родителей с колясками, событийная площадь с амфитеатром и сценой для проведения локальных мероприятий, спортивная площадка с тренажерами.

На территории сквера также построят пешеходный фонтан. Струи воды будут бить из-под земли, образуя арку, под которой могут играть дети.

Кроме того, предусмотрено устройство прогулочных дорожек, установка уличного и паркового освещения всех пешеходных зон и площадок. Возле сквера оборудуют автомобильную парковку и выполнят озеленение газонами, кустарниками и цветниками с многолетними растениями.