Земляной вал оборудовали в Иркутске из-за подтоплений

В Иркутске в Ленинском округе оборудован земляной 20-метровый вал для недопущения выхода воды на дорогу. Ранее на фоне аномальных морозов поднялся уровень реки Ангары, рассказали в мэрии.

Для возведения сооружения было использовано почти 1000 тонн гравия. В результате – поднят уровень участка дороги длиной 100 м по улице Набережной в СНТ «Ангара-3».

На территории введен режим повышенной готовности и организован круглосуточный мониторинг. На месте задействовано 11 единиц техники и 15 человек. Проводится подворовой обход: жители предупреждены о возможном развитии событий.