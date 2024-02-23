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Звезды спорта сыграли в хоккей с губернатором Иркутской области на льду Байкала

Звезды мирового спорта сыграли в хоккей с командой правительства Иркутской области. Мероприятие состоялось на байкальском льду, рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Капитанами выступили губернатор Приангарья Игорь Кобзев и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

В сборную правительства вошли председатель Константин Зайцев, спикер Законодательного собрания региона Александр Ведерников, представители силовых ведомств, спортсмены и другие.

В команду гостей – Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Андрей Коваленко и другие известные хоккеисты.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

«Несмотря на то, что сегодня удача больше была на нашей стороне, и по ходу матча мы выигрывали 8:7, приняли решение, что победила дружба – 8:8. Этот матч товарищеский, праздничный, объединяющий, поэтому победили сегодня все. Спасибо соперникам и товарищам по команде за игру, а болельщикам за поддержку команд», – резюмировал итоги хоккейного матча Игорь Кобзев.


<p>Фото правительства Иркутской области</p> <p>Фото правительства Иркутской области</p> <p>Фото правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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