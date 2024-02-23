Жительница Иркутской области лишилась полумиллиона, играя в компьютерные игры

57-летняя жительница Усолья-Сибирского лишилась крупной суммы, играя в компьютерные игры, рассказали в полиции Иркутской области.

Горожанка сообщила, что в игре увидела рекламу о быстром доходе. Захотев сделать сюрприз родственникам и подзаработать на инвестициях, усольчанка перешла по ссылке на финансовую платформу.

После заполнения анкеты потерпевшей позвонил лжеброкер. По его инструкции женщина установила специальное приложение и перевела 10 тысяч рублей. Далее для повышения дохода злоумышленник посоветовал увеличить суммы переводов.

Действуя по его указаниям, усольчанка взяла заем и перечислила мошенникам 510 тысяч рублей.

«Сюрприз получился, конечно, но со знаком минус», – резюмировала потерпевшая.