Двухэтажная квартира загорелась в девятиэтажном доме в Иркутске

Пожар случился минувшей ночью в девятиэтажном доме в городе Иркутске на улице Костычева. Подробности об инциденте рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Около 02:30 на телефон «101» поступило сообщение о возгорании. К месту были направлены три пожарных расчета с автолестницей.

На момент прибытия первого подразделения ощущался слабый запах дыма в подъезде. Выяснилось, что пожар произошел в двухэтажной квартире с отдельным входом.

Внутри был найден мужчина 1962 года рождения с признаками отравления угарным газом. Пострадавшего вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

По предварительным данным, возгорание произошло по электротехнической причине. Известно, что огонь перебросился на кухонный уголок, который загорелся на площади шесть квадратных метров. Открытое пламя было ликвидировано в течение 10 минут.