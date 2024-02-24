Коммунальная авария произошла в Иркутске: подтопило четыре улицы

Утром 24 февраля в Иркутске повредились сети холодного водоснабжения, в результате чего частично подтопленными оказались улицы Тимирязева, Фридриха Энгельса, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, рассказали в мэрии.

К месту происшествия для устранения аварии срочно были направлены городские службы и экипажи ГИБДД. Сейчас последствия устраняют 40 рабочих и 21 единица техники: счищают наледь с проезжей части, тротуаров, ведут подсыпку.

Планируется, что к полудню основная часть работ будет сделана. Решается вопрос об обеспечении жителей трех домов питьевой водой.

ГИБДД перекрыла участок дороги по Декабрьских событий от дома №72 до дома №80 и участок Тимирязева от перекрестка с Декабрьских Событий до перекрестка с Карла Либкнехта. Движение трамваев восстановлено.