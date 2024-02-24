Иркутский район частично подтопило из-за выхода из берегов Ангары

В Приангарье на фоне аномальных морозов из берегов вышла река Ангара, в результате чего оказались подтоплены некоторые территории Иркутского района. Подробности об инциденте рассказали в ГУ МЧС России по региону.

По состоянию на 24 февраля подтоплено семь приусадебных участков в деревне Усть-Куда, а также 11 приусадебных участков и два дачных дома в СНТ «Кедровое».

Сбросные расходы на Иркутской ГЭСв настоящее время составляют 1600 кубометров в секунду.

На местах продолжают дежурить спасатели и представители администраций муниципальных образований. Кроме того, ведется мониторинг с использованием беспилотников.