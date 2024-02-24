Подростка заподозрили в разбойном нападении на руководителя супермаркета в Приангарье

17-летний юноша стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в разбойном нападении на заместителя директора супермаркета в Усолье-Сибирском. Подробности об инциденте рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, этой зимой молодой человек распылил работнице магазина в лицо перцовый баллончик, после чего похитил из супермаркета алкогольную продукцию.

Парень находится под подпиской о невыезде. Он признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Согласно санкциям УК РФ, усольчанину грозит реальное тюремное заключение на срок 10 лет со штрафом до 1 млн рублей, а также ограничение свободы.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.