Авария с большегрузом случилась в Иркутской области: есть погибший

В Шелеховском районе случилось ДТП – столкнулись иномарка и большегруз. Подробности сообщили в полиции Иркутской области.

Инцидент произошел на 82-м километре федеральной трассы «Байкал». Предварительно установлено, что 72-летний водитель Mitsubishi Libero следовал из Иркутска в Слюдянку, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом MAN.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель универсала скончался на месте до приезда скорой помощи.

В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.