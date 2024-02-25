Авария с большегрузом случилась в Иркутской области: есть погибший

В Шелеховском районе случилось ДТП – столкнулись иномарка и большегруз. Подробности сообщили в полиции Иркутской области.
Инцидент произошел на 82-м километре федеральной трассы «Байкал». Предварительно установлено, что 72-летний водитель Mitsubishi Libero следовал из Иркутска в Слюдянку, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом MAN.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель универсала скончался на месте до приезда скорой помощи.
В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.