Ангара поднялась в районе трех улиц и садоводства в Иркутске

Подъем уровня воды в Ангаре зафиксировали в районе трех улиц и садоводства в Иркутске – ведется патрулирование, рассказали в мэрии.

«В районе улицы Курганской вода подошла к забору, при этом угрозы жилым домам нет. Также подъем уровня реки зафиксирован в Боково в районе улицы Трактовой, Заводской, садоводства "Тихий плес"», – пояснили в администрации.

Оперативные службы находятся в полной готовности, проведен обход жителей. Люди предупреждены о возможном подтоплении. На береговых территориях в нижнем бьефе Иркутской ГЭС организовано круглосуточное дежурство.