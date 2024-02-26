Жители Иркутской области оценили удовлетворенность работой в три балла

Аналитики hh.ru провели опрос среди соискателей из Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, и выяснили, как они относятся к своей текущей работе, как оценивают условия труда и насколько удовлетворены отдельными параметрами работы, в том числе – профессиональными и карьерными перспективами, руководством, зарплатой и др.

Удовлетворенность работой – на среднем уровне

Исследование hh.ru показало, что удовлетворенность своей текущей работой у респондентов из Иркутской области сейчас находится на среднем уровне – 3,2 балла из 5 возможных (это совпадает с оценками по России в целом).

Любопытно, что самый низкий уровень удовлетворенности продемонстрировали работники транспортной и ИТ-сферы, маркетологи и административный персонал (они больше всего поставили оценок 1 и 2). Напротив, больше других удовольствие от работы получают, согласно данным опроса, юристы, специалисты по продажам и клиентскому обслуживанию, строители, а также кадры из сферы науки и образования (они поставили больше всего оценок 4 и 5).

Кроме того, наибольшая доля критично настроенных соискателей сосредоточена в группе 25 – 34 года (31% из них оценили свою работу на 1 и 2 балла).

Низкие оценки будущему компаний и изменениям в них

Далее респондентам задали уточняющие вопросы, как они оценивают конкретные условия труда и своих работодателей, в том числе – зарплату, корпоративное обучение, руководство, рабочие задачи, перспективы компании и др.

Ниже всего работники из Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, оценили перспективы или будущее компаний, где они трудоустроены в данный момент – лишь на 2,3 балла (в целом по стране этот показатель - 2,8 баллов). При этом в целом по России самые низкие оценки работники поставили перспективам профессионального роста на месте текущего трудоустройства (2,2 балла).

Далее наиболее низкие оценки в регионе были поставлены изменениям к компании – 2,4 балла (в целом по России – 2,3 балла), корпоративному обучению – 2,5 баллов (в целом по стране – 2,3 балла), своей зарплате и соцпакету – по 2,6 баллов (по стране – 2,8 и 2,5 соответственно), культуре в компании и перспективам профессионального роста – по 2,8 баллов (по стране – 3 и 2,2, соответственно), а также руководству – 2,9 баллов (в целом по стране аналогичная оценка).

На три и более баллов работники Сибири и Иркутской области оценили коллектив и коллег, условия труда на рабочем месте (по 3,4 балла), возможность общаться с руководством и высказывать свои мысли, и клиентов (по 3,2), рабочие задачи (3,1) и прозрачность рабочих процессов (3,0).

А наиболее высокие оценки удовлетворённости в данном опросе получил такой параметр как месторасположению офиса или промплощадки (3,8 баллов).