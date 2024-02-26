ВТБ с 26 февраля по 1 марта представляет Стратегию развития на 2024 – 2026 годы

ВТБ открывает Стратегическую неделю: в течение 5 дней банк расскажет, что сделает для клиентов, акционеров, партнеров и страны в следующие 3 года.

«ВТБ исторически способен решать финансовые задачи любой сложности. В основе нашей Стратегии – идея использовать все форматы взаимодействия с клиентами, чтобы такую финансовую экспертизу сделать доступной для всех клиентских сегментов. Отсюда и подход к презентации Стратегии развития ВТБ на 2024 – 2026 годы. Это не просто документ. Для нас это обязательства перед клиентами, акционерами, партнерами, которые берет на себя вся команда банка – от рядовых менеджеров до руководителей. И мы расскажем о том, что планируем сделать, на всех возможных площадках во всех удобных для наших клиентов форматах», – сказал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.