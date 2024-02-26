ВТБ с 26 февраля по 1 марта представляет Стратегию развития на 2024 – 2026 годы

ВТБ открывает Стратегическую неделю: в течение 5 дней банк расскажет, что сделает для клиентов, акционеров, партнеров и страны в следующие 3 года.
«ВТБ исторически способен решать финансовые задачи любой сложности. В основе нашей Стратегии – идея использовать все форматы взаимодействия с клиентами, чтобы такую финансовую экспертизу сделать доступной для всех клиентских сегментов. Отсюда и подход к презентации Стратегии развития ВТБ на 2024 – 2026 годы. Это не просто документ. Для нас это обязательства перед клиентами, акционерами, партнерами, которые берет на себя вся команда банка – от рядовых менеджеров до руководителей. И мы расскажем о том, что планируем сделать, на всех возможных площадках во всех удобных для наших клиентов форматах», – сказал первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
- Понедельник, 26 февраля, День розничного клиента ВТБ – это направление работы банка ждет наиболее масштабная трансформация. О ней расскажет заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
- Вторник, 27 февраля, День технологий ВТБ. Заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик раскроет планы по внедрению передовых финансовых продуктов на базе собственной технологической платформы. Это новый этап цифровой трансформации банка.
- Среда, 28 февраля, День предпринимателя – клиента ВТБ. Поддержка малого и среднего бизнеса – одна из ключевых задач банка. Как ВТБ планирует решать эту задачу, расскажет заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
- Четверг, 29 февраля, День ВТБ для экономики – Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, курирующий корпоративно-инвестиционный бизнес, расскажет о роли ВТБ в новом инвестиционном цикле в экономике.
- В пятницу, 1 марта, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов представят консолидированные ориентиры и финансовую модель банка на 2024 – 2026 годы – в комплексе с ростом клиентской базы и повышением качества услуг она обеспечит рост прибыли ВТБ.