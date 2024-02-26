Сервис «Дом» появился в мобильном приложении СбербанкОнлайн

Жителям Забайкальского края в приложении Сбербанк Онлайн стал доступен новый сервис «Дом». Теперь все квитанции собраны в одном месте, а оплатить услуги ЖКХ можно только по адресу, не указывая номер лицевого счета. Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать пункт «Дом» и указать один или несколько адресов. После этого появится список поставщиков услуг и суммы начислений. Перечень услуг можно расширять вручную, нажав на знак «Плюс».

«Мы постоянно стремимся сделать обслуживание наших клиентов более удобным, быстрым и доступным. Люди ценят свое время, это объясняет рост интереса к удаленным каналам обслуживания. Пользователям больше не нужно вручную набирать всю информацию из квитанции по оплате или сканировать QR-код. Это сводит к нулю риск ошибки и сокращает время на оплату», – Константин Разводов, управляющий Читинским отделением Сбербанка.

Мобильным приложением СберБанк Онлайн активно пользуются более 95% клиентов Сбербанка. Сервис позволяет осуществить все необходимые банковские операции при помощи смартфона. Здесь можно оплатить связь, ЖКХ, перевести деньги по номеру телефона, ознакомиться с историей платежей и переводов, открыть вклад или карту, проверить баланс счета, оформить и погасить кредит без посещения офиса. Скачать СберБанк Онлайн на Android можно по ссылке на официальном сайте банка. Там же размещена инструкция, как пользоваться СберБанк Онлайн на IOS