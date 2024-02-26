Стоит ли покупать акции Мечела

На российском рынке акций на прошедшей неделе было заметное снижение котировок практически по всем эмитентам. По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, коррекцией это назвать сложно, так как снижение индекса пока не превысило и 5%. При этом снижение проходило на фоне роста мировых цен на нефть и роста курса доллара выше 93 руб. на фоне опасений введения санкций против НКЦ. Однако все участники рынка понимают, что в ближайшие недели движение к отметке 100 маловероятно.

Отдельно эксперт остановился на акциях Мечела, котировки которого упали на 13% после публикации отчётности за 2023 год. В пятницу акции закрылись на уровне 276 руб..

– В целом тональность этого отчёта была негативная, однако по метрикам, которые я считаю важными, данные были не хуже моих ожиданий, – отмечает Максим Шеин в своём еженедельном выпуске «Без плохих новостей». – Во-первых, давно известно, что основное снижение долга Мечела мы увидим в конце этого года и в 2025 г. , а это принципиальный момент в оценке Мечела. Если долг снижается до 100 млрд руб., то акции должны стоить даже не 630 руб., а выше 700 руб. Во-вторых, всё инвестиционное сообщество упирает на показатели EBITDA и амортизации. Для меня это странно, так как для капиталоёмких компаний, как Мечел, убирать из анализа эти два параметра как минимум не логично. Для меня важно, что Мечел выдал неплохую маржинальность по NOPAT (чистая операционная посленалоговая прибыль) и отдачу на инвестированных капитал (ROIC) почти 25%.

Эксперт отметил, что немногие российские компании могут похвастаться таким показателем и напоминает, что 13 лет назад ROIC у Мечела был 16%, долг был больше, а акции стоили 850 руб.

– Если никаких подвижек с долгом не будет и всё останется, как есть, то цена должна быть на уровне 320 руб. Если долг останется на прежнем уровне, а процентные ставки в России снизятся, то оценка Мечела сразу уходит выше 400 руб. за бумагу.

После выхода отчётности аналитики БКС не изменили рекомендацию по акциям Мечела, оставив неизменным ценовой ориентир – 630 руб. за одну акцию.