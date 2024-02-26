Пенсии проиндексируют на 7,5% с 1 марта 2024 года

Процедуру проводят каждый год. Процент зависит от прогнозируемого роста цен на продукты, непродовольственные товары и услуги. Об этом пишут «Известия».

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин одобрил закон об индексации пенсионных выплат неработающим пенсионерам на 7,5% (ФЗ № 540 от 27.11.2023).

Согласно ему, в 2024 году сумма страховой части пенсии неработающих граждан увеличится на 1572 рубля. После перерасчета средний размер выплат неработающим пенсионерам составит 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль – до 23 449 рублей.

Также с 1 января на 7,5% выросла фиксированная надбавка к страховой пенсии – с 7567,3 до 8134,9 рубля.

Ранее стало известно, что Иркутск не вошел в список лучших городов для жизни на пенсии. Населенные пункты для счастливой старости были выявлены в ходе опроса – их назвали сами россияне. Большинство – 26% – хотели бы жить в Сочи, в Краснодаре – 19%, в Анапе – 18%. Также в топе Минеральные воды, Санкт-Петербург, Пятигорск, Ессентуки, Москва, Кисловодск и Калининград.