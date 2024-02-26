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Альфа-Банк первым среди банков запустил кэшбэк за кредит наличными

Альфа-Банк запустил кэшбэк за кредит наличными. Теперь клиенты банка могут получить возврат до 25 000 рублей при совершении покупок с использованием Альфа-Карты. Для клиентов с Альфа-Картой Premium размер кэшбэка — до 35 000 рублей.

Кредит можно тратить на любые цели. Средства поступают на карту, и клиент сразу начинает получать дополнительный кэшбэк при каждом платеже.

В первый месяц использования кредита клиенты получат повышенный кэшбэк 10% в сервисе Альфа Тревел, на технику, покупки для дома и ремонта и на поход к врачу. Кэшбэк придёт 10 числа следующего месяца.

А если у клиента уже есть кредит, ему будет добавлена еще одна категория повышенного кэшбэка. В марте это – кэшбэк на кафе и рестораны.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2Vfnxvt2JDn

/ Сибирское Информационное Агентство /
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