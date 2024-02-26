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Альфа-Банк представил китайскую версию логотипа

Альфа-Банк подал заявку в Патентное ведомство Китая на регистрацию нового товарного знака – китайскую версию своего логотипа.

Альфа-Банк исторически занимает лидирующие позиции по обслуживанию внешнеэкономической деятельности. И развитие отношений с Китаем – одно из важнейших направлений для банка.

В прошлом году Альфа-Банк провёл несколько масштабных форумов китайской тематики. Осенью 2023 года ЦБ одобрил заявку банка на открытие двух филиалов – в Пекине и Шанхае.

Создание китайской айдентики – логичное продолжение стратегии продвижения банка в Китае.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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