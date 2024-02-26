Держатели «Мир» от Примсоцбанка получат скидку за покупки в «Бубль-Гуме»

500 рублей скидки за покупку на сайте «Бубль Гум» могут получить держатели карты «Мир» от Примсоцбанка по промокоду.



• Чтобы получить промокод на скидку, нажмите на кнопку «Получить скидку!»;

• Ссылка на ваш уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 декабря 2024, а активировать в течение одного месяца после получения, но не позднее 31 января 2025;

• Перед наполнением корзины и оформлением заказа на сайте выберите свой город и авторизуйтесь. Выберите товар на сайте интернет-магазина «Бубль-Гум» и введите промокод в специальном поле;

• Оплатите покупку картой «Мир» и получите скидку по промокоду в размере 500 рублей на первую покупку от 3000 рублей.



Дополнительно:



• Использовать промокод можно только один раз в период действия акции;

• Скидка по промокоду распространяется на все товары, кроме товаров в категориях «Гигиена и уход» и «Питание и кормление»;

• Акция действует только в интернет-магазине «Бубль-Гум»;

• Скидка по промокоду суммируется со всеми действующими в интернет-магазине акциями.



Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «РЦ Кневичи»;

Адрес местонахождения: 690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23 Д, этаж 10, офис 1001;

ОГРН 1152543021014;

ИНН / КПП 2543082634/254301001.

Срок действия акции 15.02.2024 - 31.12.2024