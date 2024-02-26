ПСБ организовал на ГУМ-катке специальное мероприятие для детей

ПСБ совместно с Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра (РАС) Московского государственного психолого-педагогического университета (ФРЦ МГППУ) провел на ГУМ-катке спортивное мероприятие, в котором приняли участие более 100 учеников, родителей, педагогов и волонтеров. Реализация такого партнерского проекта направлена на инклюзию детей с РАС в социальную, культурную и спортивную жизнь.

«Регулярные занятия спортом развивают выносливость и приносят гордость от побед, учат командной работе, взаимовыручке и способствуют социализации. Развитие спортивной инфраструктуры в целом или проведение таких отдельных мероприятий, как посещение катка, позволяет вовлечь в занятия спортом людей разного возраста и удовлетворить самые разнообразные потребности. Это особенно важно для семей, воспитывающих детей с РАС. Реализуя совместные с партнерами спортивные проекты и мероприятия, ПСБ содействует повышению доступности общественных пространств и созданию инклюзивной среды для тех, кто в ней особенно нуждается», – отметил Рубен Бегунц, вице-президент – директор по развитию проектов социального значения ПСБ.

«Адаптивная физическая культура и спорт – это возможности для укрепления здоровья, развития, самореализации и достижений детей с РАС. Каток и лед – это, прежде всего, положительные эмоции и досуг в кругу семьи и друзей. Наша задача помочь каждому ребенку сделать первые шаги в этой области, которые откроют для него новые горизонты», – прокомментировал Артур Хаустов, директор Федерального Ресурсного Центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ.

Справочно:

ПСБ – генеральный партнер ГУМ-катка на Красной площади сезонов 2023-2025 гг. В рамках партнерства банк и каток проводят совместные мероприятия, направленные на продвижение здорового образа жизни и запускают специальные обучающие программы по катанию на коньках для детей с особенностями развития. С декабря 2023 года ПСБ совместно с ФРЦ провел на ГУМ-катке серию адаптивных сеансов по катанию на коньках для детей с РАС.