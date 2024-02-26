Свой Банк вошел в рейтинг крупнейших банков России

Свой Банк вошел в число крупнейших российских банков по объему собственного капитала и чистой прибыли, согласно исследованиям, подготовленным экспертами агентства «РИА Рейтинг» (медиагруппа МИА «Россия сегодня»).

При составлении рейтингов оценивался размер прибыли и чистых активов банков по состоянию на 1 января 2024 года. В исследовании представлены данные по 358 кредитным организациям России.

«В 2023 году Свой Банк показал хорошие темпы роста активов и прибыли. В приоритете для нас — не форсированное расширение доли на рынке, а сбалансированное развитие и эффективная работа с клиентами. В 2024 году мы планируем расти дальше, расширять продуктовую линейку для наших клиентов и увеличить долю банка по активам, в частности, в сегменте кредитов для физических лиц и бизнеса», — отметила Председатель Правления АО «Свой Банк» Ирина Хорошко.