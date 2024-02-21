Солид Банк опубликовал режим работы офисов в праздничные дни в феврале

В связи с выходными и праздничными днями в феврале, приуроченными ко Дню защитника Отечества, информируем вас о режиме работы офисов в эти дни.

22.02.2024 (четверг) – предпраздничный день, время работы офисов сокращено на 1 час.

23.02.2024 (пятница) – 25.02.2024 (воскресенье) – выходные дни.

С 26.02.2024 (понедельник) – все офисы работают в стандартном режиме.

Офис Банка в г. Москва работает по отдельному графику:

22.02.2024 (четверг) – предпраздничный день, время работы офисов сокращено на 1 час.

23.02.2024 (пятница) – выходной день.

24.02.2024 (суббота) – рабочий день: 9:30 - 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00

*В субботу осуществляются операции: покупка/продажа наличной инвалюты; прием/выдача средств с банковских счетов физических лиц; прием/выдача наличных при осуществлении операций по переводу без открытия счета через ПС «Юнистрим», «Золотая Корона», «Контакт»; переводы, в том числе в инвалюте; прием заявок от физ. лиц на кредит; заключение/расторжение договора вклада, пополнение вклада.

25.02.2024 (воскресенье) – выходной день.

С 26.02.2024 (понедельник) – офис работает в стандартном режиме.