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Свой Вклад — в топ-3 краткосрочных депозитов

Финансовый портал «Банки.ру» опубликовал рейтинг коротких вкладов с самой высокой доходностью. Свой Вклад от Своего Банка — на втором месте.

Авторы исследования отмечают, что прогноз Банка России о снижении ключевой ставки в первую очередь приведет к уменьшению ставок по краткосрочным депозитам. Вклад на короткий срок со ставкой выше рынка — это способ сохранить повышенную доходность и реинвестировать средства уже через 3 месяца.

Свой Вклад со ставкой до 17% годовых можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет и на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. Оформить Свой Вклад можно онлайн через мобильное приложение или интернет-банк, заполнение заявки займет всего пару минут. Свой Банк доставит карту с вкладом бесплатно.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие Своего Вклада можно на сайте банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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