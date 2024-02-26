Альфа-Банк первым среди крупных российских банков получил международный рейтинг в Китае на уровне суверенного кредитного рейтинга РФ

Альфа-Банк получил международный рейтинг от одного из крупнейших рейтинговых агентств в Китае China Lianhe Credit Rating Co., Ltd на уровне AA- со стабильным прогнозом, что соответствует суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации в иностранной валюте и подтверждает высокий уровень кредитоспособности Альфа-Банка и устойчивость его бизнес-модели.

Присвоенный кредитный рейтинг отражает позицию Альфа-Банка как крупнейшего частного банка по размеру активов в России с постоянно растущим масштабом бизнеса.

Банк постоянно предлагает клиентам инновационные технологичные решения, в том числе и в области ВЭД, где он исторически занимает лидирующие позиции. Например, Альфа-Банк запустил отраслевые нетворкинг площадки для предпринимателей России и Китая.

Развитие бизнеса с Китаем является для банка стратегическим направлением. В связи с этим, в прошлом году в банке приняли решение открыть филиалы в Пекине и Шанхае.

Эксперты международного рейтингового агентства в Китае отмечают системную значимость, эффективную систему корпоративного управления, высокое качество активов и сильную собственную кредитоспособность банка, которые дают возможность дальнейшего поддержания высоких показателей Альфа-Банка. Диверсифицированная структура кредитного портфеля, стабильные источники операционного дохода и продуманная стратегия развития высоко оценены китайским рейтинговым агентством и служат залогом стабильного устойчивого роста.

China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. («China Lianhe») — одно из крупнейших кредитно-рейтинговых агентств в Китае, основанное в 2000 году и широко узнаваемое среди китайских инвесторов. Агентство China Lianhe предоставляет независимые и объективные услуги по присвоению кредитных рейтингов эмитентам Китая и других стран, строго следуя всемирно признанным стандартам и ориентируясь на международный опыт и особенности деловой среды Китая.