ВТБ расширит доступность финансовых услуг до 100 млн россиян к 2026 году

В ходе новой стратегии ВТБ планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и к 2026 году довести их потенциальный охват до 100 млн человек. Число отделений ВТБ вырастет на 40%, а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тысяч населенных пунктов. Об этом в рамках Стратегической недели ВТБ рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Сегодня ВТБ представлен в 79 субъектах России, а сеть отделений банка охватывает более 50 млн человек преимущественно в городах с населением от 100 тыс. человек. Для повышения доступности финансовых продуктов и услуг ВТБ намерен значительно увеличить число отделений и открывать офисы в городах с населением от 20 тыс. человек. К концу 2026 года филиальная сеть банка увеличится на 40% и достигнет 1,8 тыс. точек.

Для развития выездного канала обслуживания ВТБ планирует уже в этом году в 1,5 раза расширить число своих курьеров-выездных менеджеров и географию их работы до 3,5 тыс. населенных пунктов. В 2026 году их услугами смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тыс. городах и поселках. Клиенты смогут оформлять кредитные и сберегательные продукты, а также настраивать цифровые сервисы. Для 80% пользователей курьерская доставка заказанных продуктов и сервисов будет доступна за 24 часа.

Большинство курьеров будут закреплены за специальными центрами (хабами), которые банк создаст в 2024 году. Это позволит эффективнее работать в конкретном регионе, точнее управлять графиками и маршрутами и ускорить доставку продуктов клиентам. К концу года выездные сотрудники смогут обслуживать все города с населением более 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет – 1000 человек.

ВТБ обновляет парк банкоматов на новые и современные модели и повышает их доступность. Банк увеличит долю банкоматов в торговых центрах, магазинах. Объединенная банкоматная сеть (ВТБ, РНКБ и «Открытие») уже сегодня включает свыше 19 тыс. устройств, в том числе в Крыму и Севастополе. Сеть банкоматов Почта Банка, которыми клиенты ВТБ также могут пользоваться без комиссии, превышает 4,5 тыс.

«Наша задача в рамках новой стратегии – стать ближе к клиенту, чтобы отвечать его потребностям и развивать наши предложения для всей семьи. Мы хотим фактически удвоить свою активную клиентскую базу, с нынешних 19 до 35 млн человек, при этом такой рост сам по себе – не самоцель. Клиенты должны оставаться с нами и строить свои отношения с ВТБ ежедневно, чтобы они и их близкие доверяли банку платежи и переводы на каждый день, пособия и накопления, финансовые и нефинансовые услуги. Для этого мы должны расширить доступность наших продуктов и сервисов для 100 млн человек. Мы выбираем гибкость, чтобы быть там, где клиент. Для этого полностью пересматриваем работу каналов обслуживания, клиентского сервиса и адаптируем их под особенности конкретных городов и поселков, делая банк доступным в любом формате: онлайн, по телефону, в офисе, банкомате или через курьера», – отметил Георгий Горшков.