Средний размер автокредита в январе составил 1,49 млн руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,49 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1% (в январе 2023 года – 1,18 млн руб.).

В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита в январе 2024 года практически не изменился, чисто символически сократившись на 0,7% (в декабре 2023 года – 1,50 млн руб.).

При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах отмечен в:

Москве (1,99 млн руб.),

Московской области (1,80 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,71 млн руб.),

Ханты-Мансийском АО (1,66 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,65 млн руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самый серьезный рост среднего чека автокредита в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали:

Челябинская обл. (+40,3%),

Волгоградская обл. (+34,0%),

Пермский край (+33,7%),

Республика Татарстан (+33,6%),

Удмуртская Республика (+33,5%).

В свою очередь наименее существенный рост среднего размера автокредита отмечен в:

Иркутской обл. (+14,8%),

Московской (+15,7%),

Кемеровской обл. (+16,0%),

Тульской обл. (+18,0%),

Москве (+18,5%),

Санкт-Петербурге (+18,7%).

«Увеличение среднего размера автокредита в 2023 году связано, прежде всего, с ростом цен на автомобили, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в последние месяцы средний чек автокредита стабилизировался на уровне около 1,5 миллионов рублей, что во многом обусловлено насыщением спроса на новые авто, не реализованного в полной мере в 2022 году. Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл».