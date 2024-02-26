Банк Уралсиб получил награду престижной премии HR Impact за проект «Уралсиб.Ускорение»

Банк Уралсиб стал лауреатом ежегодной профессиональной премии HR Impact, заняв третье место в номинации «Graduates&Interns» за лучший проект взаимодействия с молодежью и образовательными организациями «Уралсиб.Ускорение».

Номинация «Graduates&Interns» оказалась наиболее конкурентной – за победу в ней боролись более двух десятков проектов-участников, все они отличались высоким качеством реализации и обладали мощным потенциалом. В финальный этап прошли 4 проекта, и Банк Уралсиб стал единственным банком среди лауреатов номинации.

HR Impact – это престижная ежегодная премия, отмечающая новаторские решения в сфере управления персоналом, основанные на современных стратегиях, подходах и технологиях. Одним из ключевых факторов, влияющих на определение победителей, является достижение измеримых бизнес-результатов. Получение награды HR Impact свидетельствует о профессионализме HR-специалистов, их знании и использовании современных тенденций и технологий в области управления человеческими ресурсами, а также способности достигать значительных результатов.

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение», предлагающая инновационную программу стажировок, объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже 112 образовательных организаций. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы – РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и др. Студенческое комьюнити на платформе также многочисленно и активно – на данный момент на площадке зарегистрировано 2600 пользователей из 41 региона страны.

Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. На платформе можно оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке, пройти онлайн-курс «Банковское дело», определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ, а также посмотреть обучающие вебинары. Такая комбинация – дополнительное образование и программы практик – позволяет применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка, получать уникальный опыт. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества в образовательной организации с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, пополняют базу резюме и после окончания высшего или средне-специального учебного заведения могут трудоустроиться в банк – это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.