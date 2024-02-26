ВТБ сфокусируется на комплексном семейном облуживании

Семейный банк для миллиона семей.

ВТБ планирует объединить миллион российских семей с помощью “Семейного банка” в рамках новой стратегии. Количество клиентов, использующих банковские услуги каждый день, должно увеличиться вдвое, до 15 миллионов. Банк также запустит собственное платежное решение ВТБ Pay, и расширит использование оплаты через Систему быстрых платежей. Программа лояльности для розничных клиентов будет обновлена. Появятся новые инструменты для повседневного финансового обслуживания.

«К концу 2026 года мы хотим не только нарастить активную клиентскую базу до 35 млн человек, но и вывести обслуживание на принципиально новый уровень. Развитие технологий и работа с большими данными позволяют уже сейчас тиражировать на всех наших клиентов индивидуальный подход, ранее доступный только в состоятельном сегменте. Даже само понятие и деление на сегменты скоро станет атавизмом, ведь каждый клиент – и есть отдельный сегмент. Мы стремимся стать банком на каждый день как для самого клиента, так и для его семьи, для всех жизненных ситуаций. Мы планируем активно развивать наш проект “Семейный банк”, улучшая условия программы лояльности, инвестируя в развитие собственных платежных решений и способов оплаты, чтобы с ВТБ было удобно каждому», – отметил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер в рамках Стратегической недели ВТБ.