За 5 лет потребление молочных продуктов в Иркутской области выросло на «36 стаканов в год» и перевалило за 200 кг

За пять лет иркутяне стали пить больше молока: если в 2019 году на жителя в среднем приходилось 194 кг молочных продуктов в год, то в 2023 году среднедушевое потребление уже достигло 201 кг. За тот же период производство выросло на 11,8 % до 215,8 тыс. тонн в организованном секторе. Такие данные приводят в совместном исследовании Министерство сельского хозяйства Иркутской области и Россельхозбанк. По мнению экспертов, дальнейшее развитие отрасли продолжится в направлении переработки молока, модернизации производств, повышения продуктивности и качества, а также расширения экспорта.

У отрасли есть хороший задел и поддержка на уровне государства. В регионе уже реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по модернизации производства предприятий. При этом участники рынка продолжают демонстрировать инвестиционную активность, перестраивая ассортимент под меняющиеся запросы потребителя. Стимулом развития отрасли послужили госпрограммы, реализуемые в партнерстве с РСХБ, обращает внимание Минсельхоз Приангарья. Так, за 5 лет представители молочной получили от банка 6 млрд рублей на развитие своих хозяйств.

«Увеличение производства молока во всех категориях хозяйств на 3,5% до 465,1 тонн за пять лет закономерно повлекло за собой и рост объёма потребления молочных продуктов. Среднедушевое потребление составило 201 кг в год, для примера, в 2019 году это показатель был на уровне 194 кг. В целом по стране увеличение потребления в прошлом году составило 5%. Мы продолжаем двигаться в направлении целевого рекомендованного значения по потреблению молока. На положительную динамику также повлиял рост реальных доходов населения и увеличение ассортимента молочных продуктов. Мы продолжим поддерживать увеличение производства молочных продуктов как для внутреннего рынка, так и на экспорт», – рассказывает директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Для наглядности: в пересчёте на стаканы молока увеличение на 5% означает, что иркутяне стали бы пить на 36 стаканов молока в год больше.

Ещё одним важным трендом года стал значительный рост экспортa. Внешние поставки российской молочной продукции увеличились почти на треть. Открылись 3 новых рынка: Пакистан, Гонконг и Афганистан. Экспорт осуществляется в 73 страны. К факторам роста поставок РСХБ относит курс рубля и субсидирование перевозок молочной продукции на экспорт.

Иркутская область также показывает тенденцию роста экспорта. В 2023 году регион поставлял на внешние рынки молоко, сливки, сливочное масло, мороженое, сыры, творог, кисломолочные продукты. Наибольшую долю экспортных товаров занимает мороженое, его объем в структуре экспорта превысил 95%. Основными экономическими партнерами по приобретению молочной продукции Приангарья являются Монголия и Китай.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области прогнозирует дальнейший рост отрасли и обозначает драйверы на ближайшую перспективу.

«Дальнейшее развитие молочной отрасли мы связываем с развитием переработки молока, модернизацией действующих молочных ферм в целях увеличения молочной продуктивности и качества молока. Это позволит повысить конкурентоспособность молочной продукции местных производителей. Так, ряд производителей молока региона планируют к реализации инвестиционные проекты по созданию молочных ферм, в том числе с роботизированным доением, а также проекты по увеличению производства продуктов переработки: сыров, масла, сметаны, творога, кисломолочных продуктов, йогуртов. Кроме того, предполагается дальнейшее развитие экспорта молочных продуктов, в том числе Монголию», - отмечает первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

