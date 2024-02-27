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Биткоин укрепился до 54 тыс. долларов

Эксперты прогнозируют рост до 58 тыс. Об этом пишет CoinDesk.

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В понедельник биткоин (BTC) превысил отметку 54 тыс., достигнув самой высокой цены с ноября 2021 года, выйдя за пределы недавнего бокового диапазона. Следующая краткосрочная цель биткоина – 57-58 тыс. долларов.

Ралли криптовалют способствовало росту акций, ориентированных на цифровые активы. Акции криптобиржи Coinbase (COIN) и MicroStrategy (MSTR) подорожали за день на 17%. Крупные биткоин-майнеры Marathon Digital (MARA) и Riot Platforms (RIOT) выросли на 22% и 15%.

«Похоже, BTC наконец-то вырвался из диапазона, в котором он находился с 15 февраля», – заявила криптоаналитическая компания Swissblock. Аналитики добавили, что следующим целевым уровнем для биткоина является диапазон 57-58 тыс., после чего он может достичь новых исторических максимумов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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