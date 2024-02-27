Стоимость букета цветов в России за год увеличилась на 18%

И составила 2 632 руб. Данные приводит «Чек Индекс».

Букет цветов – средний чек 2632 руб., на 18% выше уровня прошлого года (в том числе в онлайне – 3336 руб., на 20% выше уровня прошлого года).

Число покупок выросло год к году на 3%, обороты выросли на 21%. В том числе в онлайне – число покупок выросло на 61%, оборот – на 80%

В феврале на первом месте по частоте покупок – розы: средний чек по РФ – 1289 руб., на 15% выше уровня прошлого года, число покупок выше на 13%.

В топ-3 покупок также хризантемы (средний чек по РФ – 1195 руб., на 13% выше уровня прошлого года, число покупок выше на 4%) и гвоздики (средний чек по РФ – 956 руб., на 11% выше уровня прошлого года, число покупок выше на 4%).

Тюльпаны, как правило, выходят в топ-продаж в марте. Сейчас средний чек по ним на уровне 1120 руб., на 18% выше уровня прошлого года, число покупок выше на 7%.