Ремонт улицы Академическая продолжается в Иркутске

В нормативное состояние приведут 900-метровый участок от Старо-Кузьмихинской до Костычева. Об этом сообщают в мэрии.

Подрядную организацию определят по результатам открытого конкурса. В настоящее время идет прием заявок.

В рамках подготовительных работ будет проведена формовочная обрезка деревьев. Подрядчик выполнит демонтаж существующих покрытий, бордюров, ограждений.

На ремонтируемом участке заменят бордюры, ограждения, остановочные павильоны, светофоры. Предусмотрен монтаж современного светодиодного освещения.

Методом гидропосева обустроят газоны. Запланировано компенсационное озеленение: будут высажены кустарники и серебристые пирамидальные тополя. После окончания основных работ нанесут разметку, установят дорожные знаки.