Центр «Мой бизнес» представил лучшие практики поддержки предпринимательства на всероссийском форуме

Лучшие практики поддержки предпринимательства за 2023 год, реализованные Центром «Мой бизнес» в Приангарье, представили на всероссийском форуме в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Среди участников IV Всероссийского бизнес-форума «Мой бизнес», который проходил 25 и 26 февраля, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и коммерческих банков. Целью мероприятия является выявление и поддержка лучших практик малого и среднего предпринимательства в России, направленных на развитие регионов.

Иркутская область представила на форум проекты по максимально возможным пяти номинациям, в результате были отобраны проекты по четырем номинациям. На площадке форума о них рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом Российской Федерации. Организатором IV Всероссийского бизнес-форума «Мой бизнес» выступил Минэкономразвития России, генеральные партнеры – Мининвест Московской области и ПАО «Промсвязьбанк». Форум проходит по инициативе замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.