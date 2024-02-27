Почти 30 тысяч жителей Иркутской области стали «Мобильными избирателями»

В Иркутской области 29 011 человек подали заявление о прикреплении к избирательным участкам по месту пребывания с помощью системы «Мобильный избиратель», сообщили в избирательной комиссии Иркутской области.

В их числе как местные жители, которые в дни голосования будут находиться не по месту постоянной регистрации, так и жители других регионов, которые приехали в Приангарье в командировку или отпуск и собираются принять участие в выборах президента в марте 2024 года. Прием заявлений от жителей продолжится до 11 марта.

Прикрепление к новому избирательному участку будет временным, после завершения голосования гражданин снова будет автоматически внесен в список избирателей по своему месту постоянной регистрации.

Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.