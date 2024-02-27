Более 8 000 сотрудников организаций в регионах Байкала пользуются СберЗдоровьем

Более 8000 сотрудников организаций – клиентов Байкальского банка – пользуются сервисом от медицинской компании СберЗдоровье.

Услуги СберЗдоровья для компаний позволяют решать медицинские вопросы сотрудников, а также создавать как персональные карты здоровья с индивидуальными рекомендациями, так и карту здоровья компании для улучшения условий труда и снижения количества больничных. Это позволяет положительно влиять на производительность организации.

Кроме того, специалисты СберЗдоровья разработали комплекс медицинских услуг, которые полностью закрывают задачи, связанные с Social-составляющей принципов ESG.

В СберЗдоровье можно проконсультироваться онлайн со специалистами более 25 направлений, записаться на очный прием к врачу, расшифровать медицинские анализы, пройти 63 вида лабораторных анализов и 29 инструментальных диагностик, таких как КТ, МРТ, УЗИ и сделать прочие обследования.

Компания сотрудничает с большим количеством медицинских учреждений и врачей по всей России, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящего специалиста и удобное время для посещения и консультаций.

«Клиенты Байкальского банка – пользователи СберЗдоровья – оценили наш цифровой сервис, который удобен для сотрудников предприятий и организаций. Например, работникам не нужно опрашиваться с работы для визита к врачу, поскольку большую часть вопросов можно решить в режиме онлайн с врачами телемедицины. Наличие этого медицинского сервиса в соцпакете повышает лояльность сотрудников к работодателю», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.