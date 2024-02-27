Дружба с однокурсниками помогает иркутянам в карьере

24% иркутян помогают однокурсникам с трудоустройством. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры приняли участие горожане с высшим образованием.

Общение с однокурсниками поддерживают 6 из 10 выпускников вузов. Встречи выпускников альма-матер посещают 34%.

Дружеские отношения с однокурсниками нередко приносят пользу: 18% иркутян, задействовав эти связи, устраивались на работу, 24% сами помогали найти работу однокурсникам.

Чаще всего поддерживают общение, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных (дневных) отделений вузов.

За помощью в трудоустройстве выгоднее обращаться к однокурсникам-мужчинам: 27% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 22%.