Средний размер лимитов по кредитным картам в январе составил 84,9 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2024 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 84,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9% (в январе 2023 года – 96,4 тыс. руб.).

В январе 2024 года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ отмечен в:

Москве (113,3 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (104,3 тыс. руб.),

Московской обл. (99,6 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (96,1 тыс. руб.),

Ленинградской области (90,6 тыс. руб.).

Снижение среднего размера лимитов по кредитным картам в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено в большинстве российских регионов. При этом сильнее всего данный показатель сократился в:

Кемеровской обл. (-18,0%),

Волгоградской обл. (-17,5%),

Тюменской обл. (-16,8%),

Чувашкой Республике (-16,2%),

Оренбургской обл. (-16,1%).

В свою очередь наименьшие темпы снижения среднего размера лимитов по новым выданным кредитным картам отмечены в:

Ленинградской обл. (-5,6%),

Санкт-Петербурге (-5,9%),

Москве (-8,8%).

Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель за год вырос оказалась Ростовская область (+3,7%).

«Последние пять месяцев средние лимиты по кредитным картам постоянно снижаются, что является следствием мероприятий регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Утвержденные Банком России макропруденциальные лимиты обязывают банки учитывать при кредитовании показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. В этой связи кредитная политика банков стала более осторожной, а выдача кредитных карт гражданам с высокой долговой нагрузкой была существенно ограничена. При этом банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском. И наряду с ПДН одним из определяющих критериев при принятии банками решения о выдаче новых кредитных карт и их условиях (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.) по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».