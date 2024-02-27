Россияне рассказали о своих финансовых амбициях

Треть россиян хотели бы иметь через год зарплату в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а еще 18% – более 200 тысяч рублей. Для осуществления данных планов 59% респондентов хотели бы освоить в ближайшем будущем более высокооплачиваемую профессию, выяснили страховая компания «Ренессанс Жизнь» и исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса.

Россияне рассказали, на чем основывался их выбор профессии. 55% россиян выбирали специальность исходя из своих способностей, 28% предполагали, что это высокооплачиваемая профессия, 23% оценивали востребованность профиля на рынке труда, а 22% была близка миссия выбранной деятельности.

Интересно, что сейчас 43% респондентов хотели бы освоить более высокооплачиваемую профессию, а 16% уже начали это делать. Самой прибыльной сферой на данный момент 65% опрошенных считают IT. Также в топ попали промышленная сфера (8%) и блогосфера (7%).

Через год 34% россиян хотели бы получать заработную плату в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, 11% – от 200 тысяч до 250 тысяч рублей, а 7% – более 250 тысяч рублей. У 47% желаемая сумма дохода чуть ниже (31% хотели бы иметь зарплату от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, а 17% – от 50 тысяч до 70 тысяч рублей). Потратить дополнительный доход в случае повышения зарплаты россияне планируют на путешествия (66%), дополнительные накопления (48%), заботу о родных (46%), покупку недвижимости (46%), покупку вещей (36%) и инвестиции (35%).

На данный момент регулярно откладывать финансовые средства с имеющейся зарплаты получается у 51% россиян.

Каждый третий делает это редко, только когда есть такая возможность. 71% из тех, кто откладывает деньги, хранят их на банковском вкладе, 21% – «под подушкой», 4% инвестируют, 2% переводят средства для хранения на чужой счет, а 1% используют НСЖ (накопительное страхование жизни). 37% откладывает от 1000 до 5000 рублей в месяц, 28% от 5000 до 10 000 рублей, 15% – от 10 000 до 30 000 рублей, 4% – от 30 000 рублей. У 16% получается откладывать только до 1000 рублей. 16% россиян вообще не откладывают деньги. Основные причины этого – недостаточный уровень дохода (63%), постоянно повышающиеся траты (20%) и неумение копить (10%).

«По данным СК «Ренессанс Жизнь» за последние полгода, объем вложенных средств в программы накопительного страхования увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад. Интересно, что в большинстве случаев россияне выбирали более быструю возможность получить доход. С августа 2023 по январь 2024 включительно полисы по краткосрочной программе сроком на 3 месяца приобретали в 8,7 раза чаще, чем продукт, рассчитанный на 5 лет. Через краткосрочные программы люди знакомятся со страхованием жизни, чтобы затем рассмотреть этот инструмент для создания долгосрочных накоплений», – комментирует генеральный директор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.