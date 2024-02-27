Центробанк не видит ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за роста ключевой ставки

По итогам стресс-теста достаточность капитал российских банков может снизиться на 2.9 п.п., но будет выше минимума. Об этом «Интерфаксу» рассказала зампред Банка России Ольга Полякова.

Банк России не видит ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за высокой ключевой ставки. Достаточность капитала крупнейших банков РФ по итогам стресс-теста может снизиться на 2.9 п.п., но будет выше минимума.

Запас капитала банковского сектора на 1 января 2024 года составляет около 7,3 трлн рублей.

«В целом банки готовы к восстановлению надбавок до целевых уровней. Этим послаблением сейчас пользуются менее десяти банков. С 1 января минимальный объем надбавок поддержания достаточности капитала составляет 0,25 п.п., и упомянутые банки соблюдают этот уровень с запасом – рисков возможного несоблюдения мы не видим», – сказала Полякова.