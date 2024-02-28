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Банк Уралсиб ввел единую ставку начисления процентов на остаток 14% по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

Банк Уралсиб ввел новые условия начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» – теперь единая ставка по данным картам составляет 14%.

В первый месяц после открытия карты 14% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*.

Более подробно о картах «Прибыль» и «ФК Краснодар» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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