Мошенники представляются работодателями. Как обезопасить себя при поиске работы?

Злоумышленники могут притворяться не только банковскими сотрудниками, но и работодателями. Эксперты hh.ru рассказали, как максимально обезопасить себя при поиске работы.

Как понять, что вас хотят обмануть

Распознать мошенников не всегда просто – часто они настолько профессионально играют роль HR-специалистов, что у соискателей не возникает сомнений в надёжности компании. Собрали самые частые уловки мошенников: если вы сталкиваетесь с подобным поведением со стороны представителя компании, задумайтесь, не хотят ли вас обмануть.

От вас хотят денег. Устраиваясь на работу, сотрудник должен зарабатывать деньги, а не платить их работодателю. Никогда никому не передавайте данные вашей банковской карты и старайтесь не вводить реквизиты на сайтах оплаты, особенно если вы получили ссылку от незнакомого человека.

Вам присылают ссылки на подозрительные сайты. Всегда обращайте внимание на то, какие страницы вы открываете: мошенники создают сайты-клоны с доменами, копирующими оригинальные ссылки, но вносят туда минимальные, часто незаметные изменения.

Вас просят поделиться экраном или предоставить удалённый доступ. Если вы общаетесь с работодателем по видеосвязи и в какой-то момент вас просят включить демонстрацию экрана или предоставить удалённый доступ к управлению вашим устройством, задумайтесь. Есть вероятность, что это хитро продуманная схема, чтобы украсть ваши платёжные реквизиты или войти в личный кабинет в банке и завладеть вашими деньгами.

Вам присылают объявления со сторонних сайтов. Если вы видите заманчивые предложения о работе с подозрительно высоким уровнем зарплаты, возможно, вы имеете дело с фейковой компанией либо её деятельность незаконна. Старайтесь здраво оценивать любые объявления в интернете и не ведитесь на невероятные обещания «работодателей»-мошенников.

Правило 1. Защищайте свои данные

Регистрируясь на сайтах по поиску работы, создавайте надёжные пароли. Не используйте популярные простые пароли типа 12345678 или QWERTY, вашего имени или даты рождения. В идеале пароль должен быть длиннее 8 символов и содержать строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы.

Ещё одна хорошая практика – не делиться персональными данными по телефону или в интернете. Будьте внимательнее с тем, кому вы сообщаете свои паспортные данные и куда вводите платёжные реквизиты.

Правило 2. Изучайте отзывы о работодателях

Перед собеседованием изучите не только сайт и соцсети компании, но и отзывы о ней.

Рекомендуем изучать мнения действующих и бывших сотрудников о работе в компании. Такие отзывы можно найти на сайте наших партнёров DreamJob, а еще – в специальном виджете DreamJob в описании каждой вакансии: мы показываем общий рейтинг компании и подробные оценки сотрудников.

Правило 3. Ищите работу на проверенных ресурсах

Смотрите вакансии на специализированных сайтах, которым доверяете. Если ищете работу в тематических группах в соцсетях, обращайте внимание не только на количество подписчиков, но и на отзывы в интернете.