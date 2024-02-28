Доля МСП, пользующихся мерами господдержки, за 5 лет удвоилась

Доля предпринимателей, которые пользуются мерами государственной поддержки, увеличилась в два раза за последние пять лет. Об этом сказал Константин Басманов, заместитель председателя ПСБ, на форуме «Мой бизнес», выступая на панельной дискуссии «Аккумулирование разнонаправленных ресурсов для расширения мер поддержки МСП».

«Согласно регулярному исследованию деловых настроений бизнеса, которое проводит ПСБ совместно с Опорой России, за последние несколько лет мы отметили двукратный рост числа предпринимателей, обратившихся за государственной поддержкой. При этом набор стимулирующих решений и льгот для бизнеса, которые востребованы предпринимателями, не ограничивается только финансированием текущей деятельности», – сказал Константин Басманов.

Он также обозначил актуальные вопросы для бизнеса на текущий год, требующие решения. Среди них – дефицит кадров, ВЭД, выход на маркетплейсы и участие в госзакупках.

По мнению Константина Басманова для решения таких вопросов можно проводить консультации предпринимателей в центрах «Мой бизнес», которые выступают единой площадкой для открытия и развития своего дела по принципу «одного окна».