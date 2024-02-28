Из специалистов – в руководители. 59 человек в ИЭСК пошли на повышение

Как работает программа развития кадрового резерва «Трансформация»

Возможность карьерного роста внутри компании – мощный инструмент для удержания персонала и конкурентное преимущество работодателя. Особенно в энергетической отрасли, где остро ощущается дефицит кадров. В Иркутской электросетевой компании это поняли давно. С 2018 года в компании действует корпоративная программа развития кадрового резерва «Трансформация». Как она работает? Какие возможности открывает для персонала? И как специалистов учат решать неординарные задачи – об этом в нашем материале.

Зачем нужна «Трансформация»?

Ключевая цель программы «Трансформация» – воспитание технически грамотных лидеров с навыками выявления и решения проблем, а также формирование кадрового резерва. Сотрудники ИЭСК, прошедшие четыре этапа программы, рассматриваются в качестве приоритетных кандидатов на вышестоящие должности в течение 12 месяцев с момента окончания обучения.

Всего участие в развивающих модулях уже приняли 206 человек, 59 из них получили повышение. Кроме того, еще 86 руководителей стали участниками программы после назначений.

По словам директора по развитию бизнес-системы ИЭСК Александра Еремина, обучение проходит по блокам и направлено на повышение квалификации и расширение базы знаний перспективных сотрудников с одной стороны, и решение прикладных задач и оптимизацию процессов производства – с другой.

– Каждый участник программы должен пройти четыре модуля обучения, а после этого открыть личный проект по улучшению одного из направлений деятельности предприятия, – поясняет Александр. – В прошлом году работа шла в 16 номинациях. Авторы трех лучших работ из каждой – получили призы и возможность реализовать свои идеи.

Как решать нерешаемые задачи?

Очередной модуль программы «Трансформации» прошел недавно в Иркутске на базе филиала «Южные электрические сети». Для Геннадия Чибышева, электромонтера из филиала «Северные электрические сети» ИЭСК этот модуль стал заключительным. Группа сотрудников работала над темой повреждения кабельных линий. Специалисты собрали обширную аналитику и по итогам проведённых экспериментов готовят предложения по уменьшению количества находящихся в ремонте линий.

– Я состою в кадровом резерве на должность заместителя начальника района электрических сетей, во время отсутствия мастера исполняю его обязанности, наверное, поэтому меня и заметило руководство, – рассказывает Геннадий. – Обучение проходит в формате производственной практики, где нам выдаются неординарные задачи, которые мы должны решить, используя различные подходы. И если раньше я мог подумать, что проблема нерешаемая, то сейчас мысли иные, стараюсь находить пути выполнения даже самых сложных задач. Можно сказать, открыл для себя новую философию. Вот, к примеру, я работаю электромонтером, в мои привычные обязанности входит ремонт оборудования. Но здесь задачи ставятся таким образом, что мы работаем не по своим привычным направлениям, тем самым расширяем свой кругозор и подходим к их решению с разных сторон. А ещё, конечно, нарабатываем связи с коллегами, ведь все мы из разных филиалов ИЭСК, везде своя специфика, и в дальнейшем при возникновении каких-либо производственных вопросов мы сможем решить их совместно или проконсультироваться со своими коллегами.

Почему важно стандартизировать процессы?

Цель обучения ведущего инженера энергоучета филиала «Восточные электрические сети» ИЭСК Андрея Сычевского – приобрести новые навыки и научиться стандартизировать процессы. Ведь без стандартизации нет управления, нельзя контролировать издержки и улучшать работу бизнеса. Для него это только второй модуль обучения, Андрей состоит в кадровом резерве на должность начальника службы транспорта электроэнергии филиала.

– Сегодня нашей задачей является пересмотр технологических карт и приведение их к единому формату. Идея в том, что все работы должны быть стандартизированы и иметь определенный порядок действий, – поясняет Андрей Сычевкий. – Наша задача на этом модуле – выстроить процесс пересмотра и утверждения технологических карт, они важны не только при выполнении непосредственно самих работ, но и при расценке для формирования фонда оплаты труда и других финансовых аспектов. В ходе обучения мы взаимодействуем со многими специалистами из разных филиалов по разным направлениям, узнаём что-то новое из работы других структурных подразделений и какой-то опыт я могу применить в своей деятельности.

Этот двухнедельный модуль собрал в Иркутске два десятка электроэнергетиков. В этом году запланировано провести еще пять таких двухнедельных практикумов для подающих надежды сотрудников. В компании говорят, что производственных задач хватит на всех.