«Иркутскэнергосбыт» занял второе место среди лучших энергосбытовых компаний России

«Иркутская энергосбытовая компания» (входит в Эн+) по итогам 14-го Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» взяла второе место. Соревновались 58 компаний по результатам работы в 2023 году. «Иркутскэнергосбыт» отмечен по трем направлениям работы.

45 претендентов боролись за звание «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания». «Иркутскэнергосбыт» занял второе место. «Иркутскэнергосбыт» активно сотрудничает не только с региональными, но и федеральными СМИ, оперативно отвечает на запросы репортеров.

В течение 2023 год было подготовлено 1700 материалов в средствах массовой информации по различным направлениям работы компании: развитие цифровых сервисов, обучающие курсы для населения, особенности оплат и начислений, «серый» майнинг и многое другое. Жюри оценивало следующие показатели: количества публикаций или передач о деятельности компании в независимых печатных и электронных средствах массовой информации, а также параметра частоты обновления корпоративного сайта. Разница с лидером в этой номинации – «Красноярскэнергосбыт» составила всего лишь 0,5 балла.

Наибольшее число участников – 52, было заявлено в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания». Здесь компания взяла специальный диплом «За высокие достижения в цифровизации клиентских сервисов». Результат по итогам года – доля клиентов, зарегистрировавшихся в личном кабинете на сайте компании, достигла 70%. Сегодня этот сервис доступен как обычным жителям региона – физическим лицам, так и категории бизнес-клиентов. Еще один спецприз «За достижения в профессиональной подготовке и адаптации персонала», «Иркутскэнергосбыт» взяла как социально ответственная компания.

В абсолютном зачете конкурса борьба развернулась между 17 компаниями. «Иркутскэнергосбыт» взяла 2 место. Лидер конкурса «Красноярскэнергосбыт», замыкает тройку победителей «Дальневосточная энергетическая компания». Организатором всероссийского конкурса выступает отраслевой интернет-портал «ЭнергоНьюс». Ознакомиться с результатами можно на сайте

– Лидерство в подобных узкопрофессиональных конкурсах - это результат постоянной кропотливой работы всего коллектива. Мы постоянно работаем над улучшением сервисов для клиентов. Так, в 2023 году на базе контакт-центра внедрен в работу искусственный интеллект, модернизированы мобильные приложения. Мы всегда находимся в поиске, сравниваем свои услуги с тем, что предлагают коллеги из других регионов и не намерены останавливаться на достигнутом. Например, уже в этом году запущены в работу чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram для бизнес-клиентов. Будут и еще изменения. Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе всех событий компании, – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).

«Иркутскэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Основной приоритет компании – качественная и бесперебойная поставка электро– и теплоэнергии своим потребителям, внимательное отношение к клиентам и их нуждам. «Иркутскэнергосбыт» обслуживает 47,9 тысячи юридических и более 1,2 млн физических лиц.