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Форум работодателей пройдет в Иркутской области 1 марта

Организатором встречи выступило Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».

На форуме обсудят дефицит кадров, уровень подготовки специалистов, социальное партнерство и т.д.

В открытии примет участие председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Встреча пройдет в Иркутском национально исследовательском техническом университете (Иркутск, ул. Лермонтова, 83). Регистрация – с 9:00 до 10:00 в фойе актового зала (корпус А). Участие – свободное.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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