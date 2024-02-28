Форум работодателей пройдет в Иркутской области 1 марта

Организатором встречи выступило Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».
На форуме обсудят дефицит кадров, уровень подготовки специалистов, социальное партнерство и т.д.
В открытии примет участие председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Встреча пройдет в Иркутском национально исследовательском техническом университете (Иркутск, ул. Лермонтова, 83). Регистрация – с 9:00 до 10:00 в фойе актового зала (корпус А). Участие – свободное.