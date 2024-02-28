ВТБ сообщил о стабильной работе своих систем и сервисов на фоне сбоя

Все сервисы ВТБ работают в штатном режиме. Бесперебойность работы всех функционирующих в банке систем – один из основных приоритетов работы ВТБ, сформулированных в стратегии развития банка до 2026 года. Банк прилагает максимум усилий для достижения технологической независимости.

Уровень независимости прикладных банковских систем от зарубежных технологий уже превысил 70%. Это обеспечивает максимальный уровень стабильности и надежности наших сервисов.

«Технологический суверенитет – это не только импортозамещение, но и способность самостоятельно и быстро развиваться. Если бы мы не ставили эту задачу шире, не думали о подготовке своих кадров, инструментов и платформ разработки, то мы бы не могли так быстро развиваться и производить изменения, а также обеспечивать необходимый уровень надежности наших сервисов», – сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

На текущий момент ВТБ удалось создать масштабный комплекс систем, операционно-технологическую платформу. Она обладает уровнем бесперебойности и надежности в 99,99%. И при таком масштабе и устойчивости остается очень гибкой, позволяя внедрять по 180 изменений в сутки и решать задачи от момента постановки до ее реализации за 25 дней.