Искусственный интеллект станет частью всех технологий и сервисов ВТБ

К 2026 году у каждого клиента ВТБ появится цифровой ассистент. Технологии искусственного интеллекта со временем будут внедрены во все окружающие нас процессы и сервисы, такое мнение высказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка, в интервью телеканалу «Россия 24».

«Искусственный интеллект тема хайповая, модная. Но на самом деле ее восприятие обществом так широко произошло только в последние годы. И таким образом, фактически мы несемся навстречу прекрасному миру, где не существует ни одного процесса, в котором нет искусственного интеллекта», – отметил Вадим Кулик. В качестве примера он привел голосовой помощник Тамара с 3D-ватаром, который ВТБ представил в конце 2023 года.

«Вы можете, разговаривая с ним, осуществлять операции, проводить платежи», – продолжил топ-менеджер. В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» есть робот-консультант, который советует клиентам те или иные инвестиционные стратегии, отметил Кулик.

«Но скачок еще на самом деле впереди. На горизонте до 2026 года мы как банк ВТБ перед собой ставим какую задачу – у каждого клиента – под клиентом мы имеем в виду в том числе и сотрудника – есть как минимум один цифровой советник. То есть фактически у каждого из вас появится такой советник», – говорит он.

Цифровые помощники, искусственный интеллект, по словам Кулика, один из трендов современного развития финтеха. Среди других трендов он назвал достижение технологического суверенитета крупными российскими компаниями и ведомствами, развитие биометрических систем и сервисов на их основе. Последним, четвертым трендом Кулик назвал стремление крупных участников рынка разработать такие сервисы, в которых пользователь не испытывает каких-либо сложностей, затруднений.

«За стратегический период до конца 2023 года цифровая трансформация принесла банку ВТБ более 300 млрд руб. экономического эффекта. И на горизонте ближайших лет этот эффект достигнет величины в 580 млрд руб.», – резюмировал Кулик.