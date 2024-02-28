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Максим Матвеев стал новым амбассадором Росбанка в рекламной кампании вклада «Надёжный»

Стартовала новая рекламная кампания Росбанка с участием Максима Матвеева. Для участия в ролике банк пригласил Максима, так как он по своему образу и динамике отлично соотносится с теми ценностями и позиционированием, которые сегодня присущи Росбанку. Зрители смогут увидеть ролики о вкладе «Надёжный» со ставкой 16% годовых по ТВ и в сети.

В свежих рекламных роликах Максим выступил в роли успешного, стильного городского жителя, который ценит время и деньги. Он использует все современные возможности для приумножения своих финансов, а Росбанк слышит и понимает запросы аудитории и выпускает продукты, глядя на них глазами своих клиентов.

Максим в образе героя нового ролика рассказывает о том, какие цифровые возможности сегодня предлагает Росбанк для того, чтобы сделать ежедневное взаимодействие с банком еще проще и легче, а также - открывает вклад «Надёжный» под 16% годовых не выходя из дома.

Открыть вклад «Надёжный» под 16% годовых можно по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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