Белоусов: Для устойчивого роста экономики России необходима структурная перестройка

В 2023 году рост ВВП составил 3,6%, но это не говорит об устойчивом росте экономики, заявил на Дне предпринимательства на выставке "Россия" первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает «Интерфакс».

– Это говорит только об одной важной вещи, что мы справились с санкционным шоком, санкционный удар мы выдержали и его преодолели, но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста, – подчеркивает Андрей Белоусов.

По его словам, ключевая задача – выйти на устойчивый рост.

– Это задача стояла перед нами до ковида, после ковида до санкций, сейчас стоит во весь рост. Поскольку без экономического роста примерно соразмерного или превышающего темпы роста мировой экономики мы не сможем решить крупнейшие социальные, которые объективно стоят перед нашим обществом, теперь и оборонные задачи, – подчеркнул он.

По мнению первого вице-премьера, экономика России в ближайшие три года будет расти темпами чуть выше 2%.

– Если мы сейчас возьмем прогноз Минэкономразвития, который я считаю вполне адекватным, на ближайшие шесть лет, то видно, что это шестилетие разбивается на 2 этапа. Первый этап в 3 года – это этап структурной перестройки при темпах роста примерно 2% с небольшим в год. Дальше мы выходим на такую растущую траекторию с выходом примерно на 3%, тем не менее с превышением темпов роста мировой экономики, если ее брать за 2,5%, – сказал он.

Ученые РАНХиГС прогнозируют рост экономики России даже при усилении санкций. Они выделяют два сценария развития экономики с 2024 по 2026 год, базовый и консервативный. При консервативном сценарии рост ВВП резко замедлится с 3,6% в 2023-м до 0,3% в 2024 году. Однако далее показатель вернется на траекторию роста — 1,5% в 2025-м и 1,4% в 2026 году. При реализации базового сценария экономисты прогнозируют постепенное ускорение роста ВВП с 1,5% в 2024 году до 1,6% в 2025-м и 2,2% в 2026-м. По мнению экспертов, опыт санкционного шока за последние два года показывает, что состояние российской экономики оказалось лучше первоначальных прогнозов.

Известный бизнес эксперт АРБ ПРО Сергей Макшанов отмечает, что за последние 24 года мировая экономика выросла на 86%, а экономика России – на 68%. 2023 год – первый, когда эта ситуация была сломлена: мы выросли быстрее, чем мир. По его оценкам, сложности ожидают российскую экономику, начиная со второго полугодия 2025 года, но 2024 год будет идти с еще большим ускорением роста, чем предыдущий.

– На чем будем расти в 2024 году? Первый фактор – бюджетные расходы. Выплаты населению, субсидирование производителей еды, рост зарплат в оборонной отрасли, близкий к кратному. В какой-то момент это закончится, но еще года три этот фактор можно рассматривать. Второе – санкции, а точнее – освободились огромные объемы спроса из-за ухода с российского рынка иностранных компаний, и этот спрос еще не насыщен. Да, санкции – это плохо. Но если бы их не было, мы бы ничего и не начали делать в силу отсутствия смысла, – резюмирует эксперт.

По прогнозу Минэкономики, в 2024 году российский ВВП вырастет на 2,3%. Центробанк ожидает его роста на 1–2%.