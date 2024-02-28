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80% соискателей в Иркутске проверяют работодателей перед трудоустройством

Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

Большинство иркутян (81%) проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Только 16% не делают этого: «Ищу работу в государственной структуре»; «На собеседовании все увижу».

Больше всего тех, кто собирает и тщательно анализирует информацию о будущем месте работы, среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (87%).

Сведения о работодателях, которые чаще всего изучают в интернете, – отзывы бывших сотрудников. Соискатели также ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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