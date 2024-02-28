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Прибыль Сбера по МСФО выросла до 1,5 трлн рублей за 2023 год

В четвертом квартале банк заработал 359,7 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сокращенную отчетность банка.

«Чистая прибыль "Сбера" в IV квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года "Сбер" заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в пять раз в годовом сравнении», – указано в материалах банка.

Чистые процентные доходы за год выросли на 36,8% в годовом сравнении, до 2 564,6 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы составили 763,9 млрд рублей, увеличившись на 9,4%, или на 15,4% без учета конверсионных операций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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